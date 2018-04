Gulden Hamerken voor Casimir Elsen 26 april 2018

Auteur Casimir Elsen krijgt het Gulden Hamerken. Dat is een tweejaarlijkse prijs die door de vzw 't Hamerken toegekend wordt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van brouwerijgeschiedenis.





Elsen maakte vele stukken over verdwenen brouwerijen. Ze zijn verschenen onder de rubriek Bier en geschiedenis in het tijdschrift De Zytholoog, bekend bij de bierliefhebbers van de Belgische biercultuur.





