Guido Gezellelaan definitief afgesloten 19 juli 2018

Verkeersborden geven het sinds kort aan: de Guido Gezellelaan is definitief een straat die voorbehouden is voor plaatselijk verkeer. Wie er toch nog wil inrijden, zal aan het einde ervan rechtsomkeer moeten maken, want de straat wordt doodlopend. "De straat werd vaak als sluiproute gebruikt richting de Brugse ring", zegt Alain Strubbe van politie Brugge. "De lichten aan de Bloedput kunnen met deze maatregel nu verdwijnen. Zo wint het verkeer op de Bloedput 15 seconden. Die tijd geven we aan het verkeer dat vanuit de Bevrijdingslaan links wil afslaan richting Gulden Vlieslaan. Dit zou fileleed op de Bloedput moeten verminderen." Aan de aanpassingen op de Vrijdagmarkt moeten chauffeurs nog wennen. De politie houdt er nog een oogje in het zeil. (BHT)