Gruuthuse geeft geheimen prijs EEUWENOUD STADSPALEIS EXCLUSIEF TE BEZOEKEN VOOR BRUGGELINGEN BART HUYSENTRUYT

24 januari 2018

02u42 0 Brugge Bijna vier jaar nadat het Gruuthusepaleis zijn deuren sloot voor restauratie, is het bijna weer (tijdelijk) toegankelijk voor Bruggelingen. Alle gevels, dakkapellen, 230 ramen en deuren, plafonds en wapenschilden zijn gereinigd of aangepakt. Kostprijs: meer dan 3,2 miljoen euro. "Brugge heeft zijn paleis terug", zegt medewerker Leentje Gunst.

In de zomer van 2014 sloot het Gruuthusemuseum de deuren. Het was immers al van de jaren veertig van vorige eeuw geleden dat er nog eens een grondig restauratie had plaatsgevonden. Een nieuwe check-up drong zich op. "In het verleden zijn bovendien ook wat fouten gemaakt bij de restauratie van Gruuthuse", zegt stadsmedewerker Leentje Gunst, die de werken van nabij opvolgde. "Die historische foutjes hebben we hersteld. In bepaalde kamers was de vloer verzakt of waren kleine details niet meer zichtbaar. Bij het binnenkomen van het stadspaleis kon je de plafondschilderingen niet duidelijk meer zien. Dat werd allemaal gereinigd, zodat alle kleuren weer zichtbaar zijn."





"Plus est en vous"

Voor de bezoeker wordt de zolder een interessante nieuwe ruimte, want die was voordien niet toegankelijk. "Daar staat de spreuk 'Plus est en vous' van Lodewijk van Gruuthuse centraal. Dat was ook vroeger al het geval, maar de verf was volledig verdwenen. De zolder zullen we ook openstellen voor tentoonstellingen. Het belvedèretorentje, dat ook helemaal opgeknapt is, telt 180 trappen en is ook weer een echte blikvanger. In de 130 ramen van het paleis zelf zijn de wapenschilden opnieuw tot in detail ingewerkt. Ook de luiken zijn hersteld. Die zijn belangrijk, want we moeten de ruimtes kunnen afsluiten van het licht om bepaalde kunstwerken beter te bewaren. Het is een monnikenwerk dat nog niet helemaal klaar is, want pas in het voorjaar van 2019 gaat het paleis weer voor alle publiek open. De komende maanden moet het gebouw vooral nog binnenin verder afgewerkt worden.





Onthaalpaviljoen

Gruuthuse zal in de toekomst veel meer als een 'bourgondisch stadspaleis' worden voorgesteld. "Hier schuilt vijfhonderd jaar geschiedenis van de stad Brugge. Het zou zonde zijn om dat niet te benadrukken", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Gruuthuse wordt ook belangrijker voor Brugge. Het zal deel uitmaken van een heuse museumsite. In de lente starten we immers met de bouw van een onthaalpaviljoen tussen het paleis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Die kerk zal ook via een andere ingang toegankelijk worden."





Bezoeken

De totale kostprijs van de restauratie bedraagt meer dan 3,2 miljoen euro, een bedrag dat gedeeld wordt de stad en de Vlaamse overheid.





Bruggelingen die al een exclusief kijkje willen nemen in 'hun' paleis, kunnen dat op zaterdag 3 en zondag 4 februari, telkens tussen 13 en 17 uur. Er zijn gratis rondleidingen.