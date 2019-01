Group Fimmus neemt Adecco Home Services over Bart Huysentruyt

18 januari 2019

13u05 0 Brugge The Adecco Group verkoopt haar dienstencheques-afdeling Adecco Home Services aan de Group Fimmus. Dat is een dienstenchequebedrijf uit de cluster van de Brugse ondernemer Nico Daenens van Group Daenens. Hij neemt alle 1.300 huishoudhulpen en 39 medewerkers van de huishoud- en poetshulpservice over.

The Adecco Group, marktleider in personeelsoplossingen, zal zich verder concentreren op haar kernactiviteiten, met name het bieden van vaste en tijdelijke personeelsoplossingen aan bedrijven. Daarom werd gezocht naar een overnemer voor Adecco Home Services, de afdeling die huishoudhulp aanbiedt via dienstencheques.

Er werd een overeenkomst gesloten met de West-Vlaamse ondernemer Nico Daenens. Met zijn cluster van bedrijven die nu al ruim 12.000 medewerkers telt, is hij één van de grootste spelers in België op het vlak van huishoudhulp via dienstencheques. Via de Group Fimmus neemt hij het voltallige personeel van Adecco Home Services over. “Alle medewerkers behouden hun arbeidsovereenkomst en anciënniteit”, zegt Nico Daenens. “Dit past in onze strategie om te blijven groeien door overnames.”

The Adecco Group heeft haar medewerkers donderdag geïnformeerd op een bijzondere ondernemingsraad. Voortaan zullen ze opereren onder de nieuwe naam Glax.