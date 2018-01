Grote zoektocht na melding van hand in water 02u44 0 Foto Mathias Mariën Politie en brandweer gaan met een bootje op zoek naar de hand. Brugge De politie en brandweer hebben gisteren ruim twee uur lang het wateroppervlak rond de Kruispoortbrug afgezocht met duikers en een bootje. Reden is de melding van een voetganger die beweerde dat er een hand op het wateroppervlak dreef.

Het was een verontrustende boodschap die gisterenmiddag even na 15 uur binnenliep bij de politie. "Er drijft een hand op het water langs de Ringvaart ter hoogte van de Kruispoortbrug", klonk het. Politie en brandweer snelden meteen ter plaatse en zochten in eerste instantie vanaf de zijkant het wateroppervlak af. Korte tijd later kwamen duikers ter plaatse om de zoektocht in de beste omstandigheden verder te zetten. Resultaat leverde dat echter niet op. Omstreeks 17.30 uur sloeg bovendien de duisternis in. In combinatie met de dichte mist zorgde dat voor een moeilijke zichtbaarheid. De zoekactie is dan ook stopgezet en wordt niet hervat.





Geen zekerheid

Honderd procent zekerheid dat er effectief een hand of lijk in het water ligt, is er niet. "De melding kwam van een voetganger. Hij verwittigde onze diensten, waarna we een onderzoek zijn gestart", zegt de politie. Samen met de duikers kwam ook een sonarboot ter plaatse om onder het water te kunnen zoeken. Ondertussen zorgde de grootschalige zoekactie voor heel wat belangstelling. De politie sloot het fietspad deels af om de hulpdiensten optimaal hun werk te laten doen. Om de hulpdiensten veilig te laten werken, werd gevraagd om het scheepvaartverkeer stil te leggen. Volgens getuigen voer er wél nog een vrachtschip voorbij de plaats vlak voor aankomst van de hulpdiensten. Als er effectief menselijke resten in het water liggen, is de kans groot dat die verder werden meegesleurd. (MMB)