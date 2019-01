Grote ravage in ‘Den Gouden Karpel’ na instorting: Vismarkt blijft plaatselijk afgesloten Plafond van bekende restaurant kwam donderdagavond naar beneden tijdens verbouwingswerken Mathias Mariën

18 januari 2019

13u06 0 Brugge Het bekende Brugse visrestaurant Den Gouden Karpel zal wellicht lange tijd de deuren moeten sluiten nadat donderdagavond het plafond van de tweede verdieping naar beneden kwam. In het pand waren verbouwingswerken bezig. Wat er precies fout liep, blijft onduidelijk. De politie sloot de Vismarkt plaatselijk af omdat de kans bestond dat brokstukken van de gevel naar beneden zouden vallen.

Eén van de aannemers had donderdagavond even na 18 uur net het gebouw verlaten, toen het verkeerd liep. Het plafond van de tweede verdieping zakte in en kwam helemaal naar beneden tot de gelijkvloers. Meteen was duidelijk dat de schade groot zou zijn. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te bekijken. Uit veiligheid besloot de politie meteen om een perimeter in te stellen en passanten op afstand te houden. De brandweer voerde de nodige verstevigingswerken uit om het pand stabiel te houden. Pas vrijdagochtend werd duidelijk hoe groot de ravage is.

Verbouwingswerken

Het restaurant ligt binnen vol puin en brokstukken. Door de impact van rondvliegend puin vlogen ook verschillende ruiten aan diggelen. De voorgevel toont dan weer barsten en staat gebogen. Omdat de kans bestaat dat er nog brokstukken van de gevel naar beneden vallen, sloot de politie de volledige omgeving van de Gouden Karpel op de Vismarkt af. Het pand zelf werd in de mate van het mogelijke gestut. “Een aannemer moet de situatie eerst bekijken om te oordelen over de stabiliteit. Daarna zal beslist worden of de perimeter kan opgeheven worden”, klinkt het bij de politie. Voor zaakvoerders Erik Ameloot en Ann Devriendt is de instorting alvast een fikse tegenslag. Het bekende restaurant sloot vlak na de feestdagen tijdelijk de deuren en onderging een kleine metamorfose. De verbouwingswerken waren nog volop bezig toen het plafond het begaf. Wat er verkeerd liep, is vooralsnog onduidelijk. De geplande heropening begin februari, de zaakvoerders mikten op Valentijn, zal ongetwijfeld lange tijd uitgesteld worden. Deskundigen zullen eerst moeten uitmaken in welke mate de stabiliteit van het gebouw is aangetast. Pas daarna kan verder gekeken worden richting heropbouw.

Viswinkel

In Den Gouden Karpel kunnen klanten zowel culinair genieten in het restaurant, een kleine honger stillen in de fishbar of verse vis en bereide schotels afhalen in de traiteurzaak. Erik Ameloot vertegenwoordigt er al de derde generatie vishandelaars. De zaak is in Brugge dan ook alom bekend. Wanneer Den Gouden Karpel precies weer de deuren zal kunnen openen, is momenteel koffiedik kijken. Ondanks de instorting en de grote klap raakte evenwel niemand gewond. Het grote geluk was dat de laatste aannemers minuten voordien het pand hadden verlaten.