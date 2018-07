Grote hoeveelheid dierenvoeder komt op rijbaan terecht 25 juli 2018

02u27 0

De Lodewijk Coiseaukaai in Brugge was gisterenmiddag enkele uren versperd nadat een vrachtwagen zijn lading dierenvoeder verloor. Tijdens het rijden schoot de laadklep los, waardoor enkele honderden kilo's dierenvoeder op het asfalt terecht kwam ter hoogte van het politiekantoor. Het opruimen van de lading bleek geen evidente opgave. Het duurde uiteindelijk tot even na 18 uur vooraleer de baan opnieuw helemaal kon vrijgegeven worden. De brandweer en een reinigingsfirma zorgden ervoor dat het asfalt volledig proper was. Tijdens het oponthoud zorgde de politie voor een omleiding. Leuk voordeel: door de plaats van het ladingsverlies was de politie zéér snel ter plaatse. Het is al de tweede keer op enkele maanden tijd dat een vrachtwagen op die plaats een grote hoeveelheid dierenvoeder verliest. (MMB)