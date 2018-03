Grote bevraging bij inwoners over veiligheid 13 maart 2018

Met een grootschalige bevolkingsbevraging die deze maand nog start, willen de politie en het stadsbestuur bij de Bruggelingen polsen naar hun visie op veiligheid in hun stad. De veiligheidsmonitor is een enquête over uiteenlopende veiligheidsthema's die in tientallen steden en gemeenten wordt afgenomen. Ook Brugge heeft zich voor deze bevraging ingeschreven. 4.500 inwoners krijgen vanaf half maart een vragenlijst in de bus met vragen over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, preventie, 'slachtofferschap' en de kwaliteit van het politieoptreden. De bevraging gebeurt anoniem. "De resultaten zullen toelaten om een beeld te krijgen over hoe de Bruggeling zijn stad ervaart en welke keuzes er moeten worden gemaakt in het veiligheidsbeleid", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). De resultaten worden begin 2019 verwacht. (BHT)