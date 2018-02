Grootste tent ooit op Burg voor bierfeest 03 februari 2018

Liefhebbers van het betere gerstenat maken zich op voor het Brugse Bierfestival, een heel weekend in de Stadshallen, op de Markt én voor het eerst ook op de Burg. Nooit eerder stond er zo'n grote tent - duizend vierkante meter - op de Burg. "Die tent hebben we nodig om de verwachte 20.000 bezoekers mooi te kunnen spreiden", zegt organisator Marc Vandepitte van de Brugse Autonome Bierproevers. "Door de bezoekers meer ruimte te geven, hopen we de drukte de baas te kunnen." Dit jaar staan bieren met minder dan 5,2 procent alcohol in de schijnwerpers. Daar vind je meer dan negentig soorten van. In totaal kan je in Brugge meer dan 500 soorten proeven. Een paardentram brengt de bezoeker van het station tot op de Markt en terug. (BHT)