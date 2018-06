Grootste Duivelfans vind je in... Ghana ADVOCAAT RICHT BELGISCH FANDORP IN VOOR AFRIKAANSE WEESKINDJES MATHIAS MARIËN

28 juni 2018

02u48 0 Brugge Ook in Ghana steunen ze onze Rode Duivels: advocaat Jean-Marie De Meester uit Oostkamp richtte er met ingezameld materiaal een geïmproviseerd WK-dorp in voor weeskinderen. "Vooral Lukaku kennen ze hier goed."

Als Eden Hazard en co vanavond naar de overwinning moeten geschreeuwd worden tegen Engeland, zullen onze Duivels kunnen rekenen op steun uit onverwachte hoek. Naast de bekende fandorpen in Brugge, Oostende, Knokke en noem maar op wordt nu ook vanuit een dorpje in het West-Afrikaanse Ghana volop voor ons nationaal voetbalteam gesupporterd. Een weeshuis in Dawa staat er volledig achter onze voetbalhelden en viert er groot feest bij elk doelpunt.





Tv bovengehaald

Het initiatief voor het Belgische fandorp in West-Afrika komt van de Oostkampse advocaat Jean-Marie De Meester. Enkele maanden geleden kon je op deze pagina's lezen hoe De Meester al enige tijd, tussen zijn advocatenwerk door, op en af reist naar het dorpje Dawa. Anderhalf jaar geleden vestigde hij er zijn eigen bedrijf Euro Afro Express Store, dat zich richt op Europese firma's die zich in Ghana willen vestigen. Recht tegenover de terreinen is een weeshuis ingericht. Met de wedstrijden van de Rode Duivels in het vooruitzicht, bracht dat Jean-Marie op een idee: hij toverde een lokaal om tot een geïmproviseerd Belgisch supportersdorp. Het resultaat is een gezellige ruimte vol vlaggetjes en andere gadgets in de tricolore kleuren. Tijdens de wedstrijd tegen Tunesië werd voor het eerst de televisie bovengehaald. De sfeer voor, tijdens en na de wedstrijd was uitgelaten.





"Bij elk doelpunt gingen de kinderen uit de bol. En dat waren er tegen Tunesië toch wel wat", vertelt De Meester vanuit Dawa. "Voor die kinderen is het echt een fantastische ervaring. Tijdens de wedstrijd krijgen ze ook snoep en frisdrank. Zo worden wedstrijden van de Rode Duivels één groot feest."





Dankbaarheid

Jean-Marie De Meester zelf beklaagt het zich voorlopig geen seconde dat hij de wedstrijden niet thuis in Oostkamp kan volgen."De dankbaarheid die je hier krijgt van die kinderen... Ongelofelijk. Alleen al daarvoor zou je het doen", zegt De Meester. "De weken voor mijn vertrek heb ik bij vrienden en familie truitjes ingezameld. Vooral mijn collega-advocaat Isabelle Jacques schonk heel wat kledij. Zelf zorgde ik voor alle vlaggen, accessoires en toeters. Er moet iemand voor het kabaal zorgen, natuurlijk", klinkt het met de glimlach.





Courtois, Fellaini

De bekendste Duivel bij de weeskinderen is Romelu Lukaku. Lijkt logisch, gezien zijn Afrikaanse afkomst. Al doen ook de namen van Courtois, Fellaini en Hazard zeker een belletje rinkelen.