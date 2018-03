Groot scherm aan Jan Breydelstadion voor eerste titelmatch Cercle 02 maart 2018

02u47 0 Brugge Spanning troef bij de supporters van Cercle Brugge, want zondag vindt de eerste van twee belangrijke duels om de titel in 1B plaats tegen Beerschot-Wilrijk. Cercle speelt eerst uit, maar aan het Jan Breydelstadion prijkt een fandorp met groot scherm.

Als Cercle de opdracht tot een goed einde brengt, keert de Vereniging na drie jaar terug naar eerste klasse. "De spanning stijgt", zegt Guid Vandewalle namens supportersclub d'Echte. "Terugkeren naar eerste klasse zou geweldig zijn, zeker in het jaar dat onze supportersvereniging vijftig jaar bestaat. De 191ste editie van ons krantje moest voor eind februari verstuurd worden, maar we kregen van bpost uitstel. Hopelijk wordt het een kampioenseditie." Zondag om 16 uur wordt er op 't Kiel afgetrapt. "We kregen maar 629 tickets toegewezen", zegt woordvoerder Carlos Knockaert. "Veel supporters staan dus met lege handen. Daarom hebben we ons opengesteld voor initiatieven in de buurt van ons stadion. Een fandorp kan veel supporters verenigen." Dat fandorp opent om 14.30 uur. Het zijn de organisatoren van Bruisend Brugge, ook bekend van de WK-fandorpen op 't Zand, die hun schouders onder het initiatief zetten. "We plaatsen een scherm van dertig vierkante meter groot", zegt Bruggeling Ward Devriese. "Er wordt 5 euro toegang gevraagd, maar eigenlijk is het fandorp gratis, want in ruil krijg je twee drankbonnetjes. In samenwerking met Guy Verkindere bieden we ook eten en drank aan." Na de match brengt een dj wat extra ambiance. In de Cercle-pub De Kring openen Tania en Ricardo zondag al om 12.30 uur. Ook daar staat een groot scherm en kan de match op verscheidene tv-toestellen gevolgd worden. Toegang is gratis. (BHT)