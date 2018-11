Groetjes uit Brugge ... maar welk gebouw is dat eigenlijk? 16 november 2018

Wie goed oplet, zal in verschillende souvenirshops in de Brugse binnenstad een opvallende postkaart zien hangen. Op het kaartje staan enkele foto's van bekende en mooie plekjes in Brugge, zoals de Dijver. Als toerist moet je natuurlijk ook het belfort gezien hebben. Alleen ... het gebouw op de postkaart dat het belfort zou moeten voorstellen, lijkt enkel van (heel) ver op het bekendste gebouw én symbool van Brugge. Sterker: op de kaart staat een kerk afgebeeld waarvan niemand meteen kan zeggen waar die staat. Een foutje van de drukker of moeten ze bij de producent hun kennis over Brugge dringend bijschaven? Voor de geïnteresseerden: zo'n kaartje koop je al vanaf 1 euro. De onbekende kerk krijg je er gratis bij. (MMB)