Groepsopvang biedt oplossing voor gesloten kindercrèche 26 maart 2018

De in opspraak geraakte kinderopvang 't Paddestoeltje in Lichtervelde wordt vanaf vandaag uitgebaat door de groepsopvang Stann bvba - De Kikker uit Zeebrugge.





Die zorgt er zo voor dat de ouders nog steeds met hun kinderen terecht kunnen in de Lichterveldse opvang. 't Paddestoeltje moest vorige week verplicht de deuren sluiten na klachten van ex-werkneemsters.





Zaakvoerster Chantal V. uit Torhout zou kinderen dwangmatig eten hebben gegeven, zonder warme kledij buiten gezet hebben én zelfs gebeten hebben. Zelf blijft ze dat ten stelligste ontkennen. De ouders kunnen nu opgelucht ademhalen dankzij het alternatief.





Afgelopen weekend konden ze al kennismaken met de groepsopvang. Het onderzoek naar de vrouw uit Torhout loopt ondertussen verder. (MMB)