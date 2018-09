Groepsaankoop voor zonnepanelen 06 september 2018

Bruggelingen kunnen zich inschrijven voor de tweede groepsaankoop voor zonnepanelen via www.wijkiezen.be. Op 3 oktober vindt de veiling plaats waarin leveranciers hun scherpste prijs bieden. De leverancier die het laagste bod doet, wint de veiling. Vanaf 22 oktober krijgen de deelnemers een persoonlijk voorstel van de winnende leverancier op maat van je dak. Dan heb je nog tot 7 december tijd om te beslissen of je tot de aankoop overgaat of niet. (BHT)