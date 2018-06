Groepsaankoop schoolgerief 20 juni 2018

Net als vorig jaar houdt SamenSterker in onze provincie een groepsaankoop voor nieuw schoolgerief. In 2017 was dat nog een primeur voor Vlaanderen. Vorig jaar namen 400 gezinnen deel, goed voor 17.000 bestelde artikelen. Het gaat vooral om stiften, pennen, mappen en passers. Met een groepsaankoop wil SamenSterker een stevige korting bekomen bij de groothandels. De actie loopt tot 15 juli. Nadien wordt de bestelling geplaatst en vanaf 27 augustus kan je je artikelen afhalen. Meer info op www.samensterker.be. (BHT)