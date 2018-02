Groene smurrie in water 16 februari 2018

Bezorgde bewoners van de Bleke-rijstraat in Brugge alarmeerden gisteren rond 17.30 uur de brandweer met de melding dat de sloot achter de appartementen fluogroen kleurde. Eenmaal ter plaatse stonden ook de hulpdiensten voor een raadsel. Het zou evenwel niet gaan om een giftige of gevaarlijke stof. Waar en hoe de vloeistof in het water kwam, is onduidelijk. Er werd een staal genomen van het groene water om te achterhalen wat het juist is. De sloot met het groene water mondt uit in een verdergelegen plas, die op zijn beurt in de ringvaart terechtkomt. (MMB)