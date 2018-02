Groene smurrie blijkt ongevaarlijke kleurstof 23 februari 2018

De fluogroene smurrie die vorige week heel wat vragen opriep bij buurtbewoners van de Blekerijstraat in Brugge, was niet giftig. Uit resultaten van het Brugs stadslabo is gebleken dat het om een ongevaarlijke groene kleurstof ging. Met de resultaten komt een einde aan een week 'onzekerheid' voor de hulpdiensten en bewoners. Zij stonden voor een raadsel, nadat de plaatselijke beek plots fluogroen was beginnen kleuren. Met het achterhalen van de soort vloeistof is een eerste deel van het mysterie opgelost. "Hoe de kleurstof in het water belandde of wie die erin goot, is nog steeds niet duidelijk", zegt de Brugse politie. (MMB)