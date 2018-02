Groene smurrie blijft mysterie 17 februari 2018

Het is nog steeds niet duidelijk waarom er donderdagavond een fluogroene smurrie is verschenen in een gracht langs de Blekerijstraat in Brugge. Buurtbewoners merkten het goedje op en alarmeerden de brandweer. Om na te gaan wat de fluogroene kleur veroorzaakte, werd een staal genomen. "Het stadslabo zal dat verder analyseren. Voorlopig blijft het gissen wat het was", klinkt het bij de politie. Bij een controle gisterochtend bleek dat de groene smurrie intussen helemaal verdwenen was. Ook hoe dat kan, is onduidelijk. Volgens de eerste vaststellingen zou het niet om een giftige stof gaan. (MMB)