Groene Rei definitief beschermd 22 maart 2018

De Groene Rei en omgeving in Brugge zijn definitief beschermd als stadsgezicht.





Dat is voor Brugge het vijftiende beschermde zicht. Het omvat de hoofdgebouwen langs de Groene Rei en de bebouwing aan de noordelijke zijde van rei: namelijk een aantal huizen in de Meestraat, Hertsbergestraat, Peerdenstraat en een aantal achterhuizen van de Hoogstraat. Naast de kaaimuren, de bruggen en de typerende garde corps is ook het houtig erfgoed langs de Groene Rei opgenomen in de bescherming.





De Groene Rei maakt deel uit van de eerste omwalling uit 1127. Eigenaars en bewoners zullen in de toekomst toestemming moeten vragen als ze iets aan hun gevel willen veranderen. Ze zullen er ook subsidies voor kunnen krijgen. (BHT)