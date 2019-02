Groendienst neemt voorzorgen voor paddentrek langs Zeeweg: “Levensgevaarlijke weg voor amfibieën Mathias Mariën

14 februari 2019

15u58 0 Brugge In de Zeeweg in Sint-Andries Brugge leggen arbeiders van de groendienst de laatste hand aan de beken en grachten om de paddentrek, die binnenkort aanvangt, vlot te laten verlopen.

Nu de zachtere temperaturen hun intrede doen, worden alle amfibieën wakker. Zij vertrekken vanuit de beschutting van de bosgrond waarin ze sliepen in de richting van poelen en beken. Daar aangekomen paren ze en zetten eitjes af. Trekken doen ze tijdens de schemering of de vroege nacht. Wanneer een voertuig hun pad kruist, is hun liefdestocht gedoemd. Tienduizenden amfibieën eindigen onder de wielen. Of ze vliegen door het luchtdrukverschil van het voorbijrazend verkeer zo snel omhoog dat ze een dodelijke smak maken.

Overzetactie

Heel wat natuurliefhebbers helpen de padden, kikkers en salamanders een handje door overzetacties te organiseren. Ook het Natuurcentrum van Stad Brugge organiseert dit jaar voor de 21ste keer een overzetactie langs de Zeeweg. Deze weg, die dwars door het bos loopt, is een levensgevaarlijke weg voor amfibieën. Door de overzetactie, in samenwerking met vrijwilligers, konden vorig jaar 642 padden, 1.572 kikkers en 214 salamanders gered worden langs deze straat alleen al. In totaal dus 2.428 amfibieën. Nabij de Gemeneweidebeek wordt dit jaar ook voor het eerst met een scherm en overzetactie gewerkt.

Als mensen kunnen we het verschil maken om deze beschermde diersoort te helpen. Naast overzetacties kunnen ook raapacties en amfibieëntunnels helpen om veilig de oversteek te maken. Stad Brugge doet een oproep naar alle bewoners om straten met veel slachtoffers te melden.

Met deze tips kun je kostbare levens redden:

• Pas je snelheid aan op landelijke wegen. Op natte, warme voorjaarsavonden steken de meeste dieren over.

• Ook op fietspaden vallen slachtoffers. Met wat aandacht kun je dit vermijden.

• Laat kikkerdril en paddensnoeren ongestoord liggen.

• Help ze naar de overkant (steeds van bos naar wei, met vochtige handen en bij voorkeur met plastieken handschoentjes).

• Signaleer straten met hoge sterfte aan de educatieve dienst van het Openbaar domein via natuur@brugge.be

• Sluit je aan bij een paddenoverzetactie. www.paddenoverzet.be

• Zorg voor je eigen veiligheid als je op pad gaat en draag een fluohesje.