Groen verwelkomt avonturier Martin Hutchinson 24 juli 2018

02u39 0

Groen verwelkomde zopas de Brit Martin Hutchinson in Brugge. De man reist de wereld rond met één missie: de strijd tegen milieuvervuiling. Samen met zijn hond Starsky probeert hij mensen te sensibiliseren over afval. Hij wandelde 34.000 kilometer, bezocht tientallen landen en geeft voordrachten aan scholen. Nu is hij in Vlaanderen waar hij probeert zoveel mogelijk gelijkgestemden te ontmoeten. In Brugge ging hij onder meer een kijkje nemen bij de plastieken walvis op het Jan Van Eyckplein.





(BHT)