Groen telt vijf raadsleden: “Eerlijker en gezonder Brugge, graag” Bart Huysentruyt

20 december 2018

08u29 0

Groen heeft zijn ploeg klaar die de komende zes jaar oppositie zal voeren in de Brugse gemeenteraad. De nieuwe raad wordt officieel op woensdag 2 januari 2019 geïnstalleerd. Groen telt vijf raadsleden. Ze worden aangevoerd door de nieuwe fractieleider Raf Reuse. “We zullen het beleid van deze grijze coalitie groener kleuren. Duurzame mobiliteit, meer groen en betaalbaar wonen blijven onze prioriteiten, naast een eerlijker en gezonder Brugge.” Huidige raadsleden Marleen Ryelandt en Charlotte Storme behouden hun zitje. Ryelandt volgt Ruimtelijke Ordening op, Storme is bezorgd om het sociaal beleid. Nieuwkomers zijn Janos Braem en Karin Robert. Braem was eerder al raadslid in Zedelgem. Hij volgt klimaat op. Karin Robert wil dan weer een halt toeroepen aan de jongerenvlucht. Johan Mistiaen zal Groen vertegenwoordigen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.