Groen stelt lijst voor: "Wij willen graag mee besturen" 20 augustus 2018

02u36 0 Brugge In de tuin van een van haar leden heeft oppositiepartij Groen gisteren haar 47-koppige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. De partij wil profiteren van de positieve nationale peilingen en gaat voor zes zetels in Brugge. Dat zou een verdubbeling zijn van het huidige aantal.

"Daar hebben we ook de mensen voor", zegt lijsttrekker Raf Reuse (19). "Onze jongste kandidaat is 18 jaar, de oudste is 80 jaar. De lijst is een weerspiegeling van de samenleving in Brugge, een mix ook tussen ervaren politici en nieuwkomers."





Groen focust in oktober op duurzame mobiliteit, betaalbaar wonen en wil de jongerenvlucht uit Brugge een halt toeroepen. "Uiteraard willen we ook meer groen in de stad. Ons programma telt 75 bladzijden en is vrij uniek in het Brugse politieke landschap. Wij zijn echt wel het alternatief." De ultieme ambitie van Groen is mee besturen. Dat zou een primeur zijn in Brugge, waar Groen nog nooit aan de knoppen zat. "We hebben de kwaliteiten aan boord om iets voor de stad te doen, maar niet tegen elke prijs. We willen dat de nieuwe bestuursploeg het geweer ook echt van schouder verandert."





Opmerkelijk: als Groen mee bestuurt, zal lijsttrekker Reuse voorlopig geen schepen worden. Hij wil zijn studies afronden. "Daarna is alles mogelijk." (BHT)