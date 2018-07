Groen opent campagnehuis in Lange Raamstraat 06 juli 2018

Oppositiepartij Groen heeft haar campagnehuis geopend in de Lange Raamstraat. Daarmee zet Groen de laatste rechte lijn in richting gemeenteraadsverkiezingen. "Dit is de plaats van waaruit we de strafste campagne ooit zullen voeren", zegt lijsttrekker Raf Reuse overtuigd. "We willen Brugge menselijker, eerlijker en gezonder maken. Tegen 2050 moet Brugge klimaatneutraal zijn." (BHT)