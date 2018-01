Groen licht voor randparking aan Ruzettelaan 02u57 0 Brugge Niets staat nog de komst van een nieuwe randparking nabij de Katelijnebrug, aan het begin van de Baron Ruzettelaan, in de weg. Vlaanderen en Brugge zijn immers akkoord over een grondenruil.

Dat staat in een nota van Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld), die raadslid en partijgenote Mercedes Van Volcem kon inkijken. Vlaanderen staat gronden achter de Baron Ruzettelaan af aan Brugge. In ruil krijgen ze Brugse grond aan de Oesterparking nabij het station. Beide gronden werden aan ongeveer dezelfde prijs van 1,7 miljoen euro geschat.





Daarom is er tussen beide overheden geen extra vergoeding nodig. "De grondenruil is beklonken", bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Momenteel is enkel nog de in- en uitrit van de nieuwe randparking voorwerp van discussie. Er wordt bekeken hoe chauffeurs vlot de parking via de Baron Ruzettelaan kunnen bereiken en die ook weer kunnen verlaten. Het is een discussie die we voeren met het Agentschap Wegen en Verkeer. Ik voorzie daar geen grote problemen. Dit dossier zal heel snel in een stroomversnelling komen."





Grote natuurwaarde

Dat is slecht nieuws voor Tine Devroye, die al enkele maanden actie voert tegen de komst van een randparking voor 450 wagens in het nu groene gebied. "De natuurwaarde van dit terrein is groter dan je zou denken", zegt ze. "Ik blijf me verzetten tegen de komst van een nieuwe parking op deze locatie. Honderden Bruggelingen hebben mijn petitie ondertekend." Volgens de burgemeester is haar kans op slagen niet groot. "Dit dossier is sterk onderbouwd. Niets staat hier een parking, die overigens heel 'zacht' wordt aangelegd, nog in de weg." Wanneer de werken kunnen starten, hangt nog af van de besprekingen. Mogelijk gaat de schop nog dit jaar in de grond. (BHT)