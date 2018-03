Groen licht voor dierenasiel met airco TEGEN DE WINTER MOET NIEUWE GEBOUW ER STAAN BART HUYSENTRUYT

27 maart 2018

03u06 0 Brugge De werken van het Blauwe Kruis voor een nieuw, hypermodern dierenasiel in Brugge starten volgende maand. Hondenverblijven krijgen vloerverwarming en airco. "Allemaal dankzij een genereuze schenking", glimlacht voorzitter Johan Schoutteet.

Het verhaal is bekend. Een dame die anoniem blijft, dierenliefhebber uit Jabbeke, schonk twee jaar geleden zowel de Zoo van Antwerpen als dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge 1,2 miljoen euro. Voorwaarde in Brugge: bouw er een nieuw asiel mee voor de honden, katten, hoeve- en knaagdieren. "We wilden dat al langer, maar hadden er geen geld voor", zegt voorzitter Johan Schoutteet. "Nu was dat er plots wel en zijn de plannen meteen van onder het stof gehaald." Uiteindelijk heeft het nog een tijd geduurd voor de bouwvergunning werd afgeleverd. "De plannen zijn nog drie keer aangepast, maar de grote lijnen zijn dezelfde gebleven", zegt hij. "Dat wil zeggen: een asiel van drie keer zo groot, 70 verblijven voor honden, 70 plaatsen voor katten, een plaats voor de dierenarts, een lokaal intensieve zorg en een verdieping voor het personeel."





Airco

Het contrast met de huidige gebouwen uit midden jaren zeventig van vorige eeuw kan niet groter zijn.





Nu zijn de dieren veel te krap behuisd. "Als we de vloer van de hondenverblijven hebben gepoetst, blijft die nog een uur nat. De honden krijgen het er in de winter behoorlijk koud van."





In het nieuwe verblijf wordt gekozen voor vloerverwarming. "En airco in de zomer, want dat is geen overbodige luxe. We laten ook een afzuigsysteem plaatsen, om de geurtjes wat te neutraliseren. Voor de honden wordt het echt een luxeverblijf." Met die 1,2 miljoen euro kan Het Blauwe Kruis echt 'all the way' gaan.





"Er zal geen euro in een potje verdwijnen, echt niet", verzekert Schoutteet. "Een grote hap uit het budget gaat naar het afbreken en opnieuw opbouwen van de toegangsbrug naar het asiel. Die moet steviger en breder worden dan de huidige brug, onder meer voor de brandweer." Volgende maand moet dat werk van start gaan. Daarna verhuizen de dieren naar kooien op een ander deel van het domein, nabij de conciërgewoning. Net voor de zomer zou het huidige dierenasiel dan afgebroken worden, om tegen de winter als gloednieuw gebouw te kunnen openen. "De prefabbouw zou heel snel moeten kunnen", hoopt Schoutteet. "De winter is onze deadline. Dan moeten de dieren hier luxueuzer dan ooit wonen."