Gratis 'Zwanengin' voor gouden tip diefstal 05 mei 2018

De zwaneneieren die gestolen werden aan 't Stil Ende in Brugge zijn nog steeds niet teruggebracht. Bij 'The Bruges Gin Club' schakelen ze daarom een versnelling hoger en loven ze een fles 'Black Swan Gin' uit aan de persoon die de eieren terugbrengt of de gouden tip levert naar de dader(s). "Bruggelingen zijn trots op hun zwanen", klinkt het. "Ze sieren onze stad en vormden de inspiratie van onze gin. Daarom onze oproep: breng de eieren naar hun moederzwaan terug of lever de gouden tip aan zodat Stad Brugge of de Lokale Politie Brugge ze terugvindt en je krijgt van ons een fles Brugse Black Swan Gin!" Het bericht werd op sociale media al gretig gedeeld, maar vooralsnog zonder resultaat. De kans dat de eieren ooit nog opduiken, is zeer klein. (MMB)