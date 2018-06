Gratis wifi in station en op perrons 12 juni 2018

Goed nieuws voor treinreizigers die pendelen vanuit of naar Brugge. Sinds gisteren is er gratis wifi in het volledige station. Zowel het stationsgebouw zelf als de perrons zijn uitgerust met draadloos internet.





In negentien grote stations in ons land voorziet de NMBS in wifi. Binnenkort komen er daar nog eens acht bij. De NMBS wil haar stations klantvriendelijk en functioneel inrichten, zodat reizigers hun tijd nuttig en comfortabel kunnen besteden. Het wifi-netwerk heeft de naam 'FreeWifi-NmbsSncb'. Reizigers die al een MyNMBS-account hebben, kunnen gewoon inloggen en van start gaan. Wie nog niet over een MyNMBS-account beschikt, kan dat aanmaken. Dat gebeurt de eerste keer als je verbinding maakt met het netwerk. (MMB)