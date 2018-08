Gratis tentoonstelling 'Kant in beeld' 03 augustus 2018

Vanaf vandaag loopt in de inkom van het Stadsarchief in Brugge de tentoonstelling 'Kant in beeld'. Deze tentoonstelling is georganiseerd naar aanleiding van het Wereldkantcongres 'Living Lace' dat in Brugge plaatsvindt van 17 tot 19 augustus. Kantliefhebbers van over de hele wereld zullen Brugge bezoeken. Een gevarieerd programma met lezingen, workshops, een kantmarkt en tentoonstellingen is uitgewerkt. Het Stadsarchief draagt zijn steentje daartoe bij met deze kleine maar fijne expo. Opzet is om de rijkdom van de fotoverzameling van het Stadsarchief te etaleren en dit rond het thema 'kant'. De expo loopt nog tot 30 september en is elke dag gratis te bezichtigen tussen 9.30 en 17 uur. (MMB)