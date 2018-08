Gratis taichi uitproberen 31 augustus 2018

Voor het achtste jaar op rij organiseert taichischool De Zachte Kracht op verschillende plaatsen in Vlaanderen gratis kennismakingslessen taichi. In Brugge vindt de gratis les plaats op zondag 9 september van 10.30 tot 11.30 uur in het Graaf Visartpark. Vooraf inschrijven kan op info@taichi.be. (BHT)