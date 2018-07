Gratien (79) zet dorp opnieuw vol beelden 10 juli 2018

Gratien Dendooven (79) pakt opnieuw uit met de Lisseweegse Beeldenroute. De kunstenaar heeft van het evenement zijn levenwerk gemaakt. De Beeldenroute, die jaarlijks honderdduizenden kijklustigen trekt, is aan zijn 24ste editie toe.





"Zo'n 125 kunstenaars komen hun beelden exposeren. Onder hen zitten twintig nieuwe namen. Het zijn vaak bevriende kunstenaars van mensen die hier al hun werk hebben getoond. De reacties van de kunstenaars zijn elk jaar opnieuw overweldigend", zegt Dendooven. In totaal zijn er 400 beelden te bewonderen in de kerk, in de tuin van de pastorie, langs het Lisseweegs Vaartje, in de Pol D'hondtstraat en in de tuin van Hof Ter Doest. De Beeldenroute is te bezichtigen tot 23 september. (BHT)