Grafschennis, fotograferen van lijken en diefstal van sieraden: Brugse grafdelver krijgt 12 maanden met uitstel, drie collega’s krijgen opschorting Jelle Houwen

05 februari 2019

09u55 5 Brugge Een grafdelver van de stad Brugge is veroordeeld tot 12 maanden met uitstel voor 18 feiten van grafschennis. Zijn drie collega’s kwamen er met de opschorting vanaf. De vier stonden terecht voor grafschennis, het fotograferen van lijken en de diefstal en doorverkoop van sieraden.

De feiten kwamen aan het licht toen de hoofdbeklaagde, een 30-jarige man uit Loppem, opgepakt werd tijdens rellen na de voetbalmatch tussen Club Brugge en Antwerp. Op zijn gsm werden beelden gevonden van lijken en skeletten. De rechter achtte alle feiten bewezen, maar de man werd niet extra gestraft voor het inkerven van een hakenkruis op een schedel. De rechter oordeelde immers dat het hakenkruis niet gericht was tegen een specifieke persoon. Daarom zou er geen sprake van racisme zijn. De man stal ook sieraden en gouden tanden uit de graven zonder concessie. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor, maar die diefstallen werden niet beschouwd als loondiefstal ten opzichte van de stad Brugge. De Loppemnaar werd wél nog schuldig bevonden aan het bezit van verboden wapens.

De dertiger kreeg in totaal 12 maanden cel met uitstel en 800 euro boete. “Maar daar zijn we niet mee akkoord”, zegt zijn advocaat Franky Baert. “Hij krijgt nu als enige de schuld, terwijl het toch duidelijk is dat alles in groep gebeurde. We moeten het vonnis nog eens bespreken, maar de kans lijkt groot dat we in beroep gaan.”

Een andere grafdelver, een 43-jarige man uit Brugge, werd veroordeeld voor één feit van grafschennis en kreeg de opschorting van straf. Twee andere grafdelvers, een 36-jarige man uit Brugge en een 33-jarige man uit Pittem, werden vrijgesproken voor alle feiten van grafschennis en werden alleen veroordeeld voor verkoop van de gestolen sieraden, zoals een gouden tand en een ring. Zij kregen eveneens de opschorting.

1 euro schadevergoeding voor stad Brugge

De stad Brugge eiste 5.000 euro morele schadevergoeding en 500 euro voor de gemaakte kosten, maar kreeg in totaal slechts 1 euro. De rechter was wel akkoord dat de stad reputatieschade had geleden vanwege de ruchtbaarheid in de media. Maar de rechter oordeelde dat de stad in 2015 al had kunnen optreden toen een van de beklaagden in zijn proefperiode anoniem meldde dat de manier van werken niet door de beugel kon.

“Voor ons was het vooral van belang dat de rechtbank erkende dat de stad wel degelijk imagoschade leed”, zegt advocaat Isabelle Goegebeur. “Dat het bedrag dan door een beoordeling anders uitvalt, moeten we nog eens bestuderen in het vonnis.”

Twee van de vier Brugse grafdelvers werden ontslagen, de anderen werken nog steeds bij de stad Brugge. De opruiming van graven zonder concessie wordt door de stad intussen uitbesteed.