Grafdelvers die lijken fotografeerden en sieraden doorverkochten riskeren tot 1 jaar cel, stad Brugge eist 5.000 euro Jelle Houwen

04 december 2018

11u33 0 Brugge Vier voormalige grafdelvers van de stad Brugge stonden deze ochtend terecht in de rechtbank van Brugge wegens grafschennis, loondiefstal en heling van gestolen goederen. De vier werkten tot eind vorig jaar voor de stad Brugge als grafdelvers en hadden als taak de oude graven waarvan de concessie verlopen was en waarvan geen familie meer gevonden werd open te maken, leeg te halen en de restanten in een massagraf te dumpen.

Het onderzoek tegen hen kwam er nadat de 30-jarige Kevin D. uit Loppem na de voetbalmatch tussen Club Brugge en Antwerp opgepakt werd tijdens de rellen. De politie las toen zijn GSM uit en vond daar tal van wansmakelijke foto’s genomen van lijken en skeletten. In zijn telefoon werd gevonden dat de man deel uitmaakte van een Whatsappgroep waar foto’s van opgegraven skeletten gedeeld werden en voorzien werden van wansmakelijke commentaren. Hij bleek zelfs eigenhandig met een zakmes een nazikruis te hebben gekerfd op een opgegraven schedel. De man wordt vervolgd voor 18 feiten van grafschennis tussen 2016 en eind 2017. Uit onderzoek bleek ook dat hij minstens driemaal een gouden ring of tand die hij vond in het opengemaakte graf verkocht aan een goudsmid in Sint-Andries, die hij vertelde dat hij de sieraden vond op een zolder. De man werd na het uitkomen van de feiten op staande voet ontslagen. Hij riskeert een jaar cel en een geldboete.

Heling

De stad Brugge startte nadat de feiten bij Kevin D. aan het licht kwamen een onderzoek en deed een ondervraging van alle grafdelvers. Daardoor werden nog drie mannen betrapt die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan grafschennis. Voor de 33-jarige Steve N. uit Pittem en de 36-jarige Kevin R. uit Brugge gaat het om 1 feit. Zij riskeren elk 8 maanden cel en een geldboete. Zij zouden zich ook schuldig gemaakt hebben aan het helen van de gevonden voorwerpen. Een 43-jarige man uit Brugge riskeert tot slot 6 maanden cel enkel wegens grafschennis. Ook hij werd ontslagen door de stad.

De stad Brugge eist in totaal 5.000 euro morele schadevergoeding en 500 euro kosten die ze maakten voor de procedure. “Doordat deze zaak veelvuldig aandacht kreeg in de pers leed de stad ontegensprekelijk imagoschade”, sprak de advocaat. “De stad werd in diskrediet gebracht en moet nu het openmaken van door een concessie verlopen graf voortaan uitbesteden aan een externe dienst, die er meer ervaring mee heeft maar wat meer kost. Het imago van de stad is duidelijk besmeurd.”

Verwerpelijk

De vier verdachten vroegen elk resoluut de vrijspraak voor de vervolging wegens grafschennis, en dit op basis van juridische grond. “Spreken we in dit geval wel nog van een graf indien de stad Brugge na het verlopen van een concessie zelf de opdracht geeft dat het graf moet opgeruimd worden? Als de stad dat zelf vraagt, vragen ze eigenlijk per definitie aan hun werknemers om grafschennis te plegen. Dat is niet het geval, want er is juridisch geen sprake meer van een graf.” Ook voor het stelen van sieraden van overledenen wordt de vrijspraak gevraagd. “Er kan geen diefstal zijn van goederen wanneer niet eens duidelijk is aan wie die goederen toebehoren. Ze behoren niet toe aan de stad noch aan nabestaanden want die werden niet gevonden. Er waren zelfs geen namen bekend van de overledenen”.

Of het dan niet onkies is en verwerpelijk is wat de grafdelvers deden? Daar hadden ze ook hun mening over: “dat was gewoon de gang van zaken. Wij zijn het zo geleerd door anciens die dit natuurlijk niet zullen toegeven nu. En de foto’s die genomen werden en voorzien werden van commentaren is gewoon een vorm van morbide humor die erbij hoort, om dit mentaal moeilijke werk beter verteerbaar te maken”.

De rechter doet volgende maand uitspraak.