Gouverneur versoepelt sproeiverbod 02 augustus 2018

02u45 0

De periode waarin landbouwers in de provincie West-Vlaanderen hun gewassen mogen beregenen wordt uitgebreid. Eerder mochten landbouwers hun velden alleen tussen 20 uur en 8 uur 's morgens beregenen, maar voortaan mag dat al van 18 uur 's avonds tot 10 uur 's morgens. Daarmee doet West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) een toegeving aan de landbouwers. "De uitbreiding komt er vooral om praktische redenen", legt Decaluwé uit. "Ik heb inmiddels ook gevraagd aan Aquafin om de toegangsuren voor het afnemen van gezuiverd afvalwater te verruimen." Het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen blijft gelden. "Maar ook bevaarbare waterlopen zijn niet onuitputtelijk. Hoe verder het waterpeil zakt, hoe meer de waterkwaliteit in het gedrang komt. Vooral voor het poldergebied stijgt het risico op verzilting. Tegelijk blijven we naar alternatieve waterbronnen zoeken. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden." Wie zo'n alternatieve waterbron ter beschikking heeft, kan die doorgeven via waterschaarste@west-vlaanderen.be. (SVR)