Gouverneur verbiedt filmopnames in ambtswoning CREW 'SALAMANDER' LAPT AFSPRAKEN RESPECTLOOS AAN LAARS MATHIAS MARIËN

06 februari 2018

02u46 0 Brugge De ambtswoning van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé op de Burg mag niet langer gebruikt worden als locatie voor filmopnames. Dat heeft Decaluwé beslist nadat een filmploeg van 'Salamander' - de populaire reeks op Eén - verschillende afspraken aan zijn laars lapte. "De voetzolen stonden op de muren. Ook mijn privécollectie schilderijen en maquettes werden verplaatst. Ze toonden een gebrek aan respect", zegt de gouverneur.

De ambtswoning op de Burg in Brugge is al jarenlang het decor voor diverse filmopnames. Naast 'Salamander' werden er ook al scènes voor 'Aspe' en 'Albert I' opgenomen. Dat is nu echter definitief verleden tijd na een slechte ervaring met de ploeg van 'Salamander'. Volgens gouverneur Carl Decaluwé doken er in het verleden al vaker kleine problemen op met andere filmploegen. De passage van 'Salamander' in de zomer van 2016 was echter de druppel die de emmer deed overlopen. De opnames voor het tweede seizoen, dat nu loopt op Eén, duurden een drietal weken. In die periode liet de filmploeg letterlijk zijn sporen na. De gouverneur zelf was met vakantie en merkte bij terugkomst de kleine ravage op. "Hun voetzolen waren op de pas geschilderde muren te zien. Waarschijnlijk gebruikten ze de muren om zich af te zetten bij het verplaatsen van zware objecten. Het was geen zicht", aldus Decaluwé.





Uit verdere controle bleek de schade groter dan gedacht. Zo werden op een arduinen vloer vetplekken aangetroffen die moeilijk te verwijderen waren. "Van de gemaakte afspraken bleef niet veel over", gaat de gouverneur verder. De instructies waren nochtans duidelijk. Aan het begin van elke opname werd een soort inventaris opgemaakt waarbij alles tot in detail wordt beschreven. Ondertussen is alle schade hersteld én betaald door tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij van het productiehuis.





Een derde seizoen draaien van de populaire reeks, waar de eetzaal van de ambtswoning werd gebruikt als bureau van de premier, is echter geen optie. Sterker: in de toekomst mag geen enkele film of serie meer gedraaid worden in de ambtswoning. Gouverneur Decaluwé wil de zaak niet groter maken dan nodig, maar is niet van plan terug te keren op zijn beslissing. "Wat mij betreft toonde hun houding een gebrek aan respect. Afspraken moeten nageleefd worden."





Schilderijen

In de uitzending van zondagavond stelde Decaluwé vast dat nóg afspraken niet nageleefd worden. In het contract stond duidelijk dat de schilderijen en maquettes van de gouverneur in geen geval verplaatst mochten worden.





"Op de beelden zie je duidelijk dat het wel gebeurde. Ik laat de zaak verder rusten, maar zoals eerder gezegd: het was de laatste keer dat ik een filmploeg toeliet." Die woorden zette de gouverneur onlangs kracht bij door een aanvraag te weigeren. Bij het productiehuis van 'Salamander' was gisterenavond niemand bereikbaar voor commentaar.