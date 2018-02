Gouverneur roept gemeenten op om te investeren in Be-Alert 06 februari 2018

Gouverneur Carl Decaluwé roept alle gemeentenop om zich aan te sluiten bij Be-Alert. Dat is het systeem dat mensen via sms, mail of sociale media alarmeert als er noodsituaties zijn. Op dit moment is het allesbehalve een succes in West-Vlaanderen. Nog maar 37 van de 64 gemeenten zijn aangesloten en nog maar 3 procent van de West-Vlamingen kunnen geïnformeerd worden via Be-Alert. "Maar om je te kunnen registreren, moet je gemeente eerst aangesloten zijn bij Be-Alert, en betalen voor een abonnement. Nochtans is het niet zo kostelijk. Ik zal daar de komende tijd extra nadruk op leggen", zegt gouverneur Carl Decaluwé. (MMB)