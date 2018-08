Gotisch raampje ontdekt bij verbouwingen 29 augustus 2018

Bij verbouwingswerken in een veertiende-eeuws pand in de Langestraat in Brugge is een klein gotisch raampje gevonden. Het is pas het vijfde in zijn soort in Brugge. Onder andere aan de kapel van Adornes in de Balstraat, de Gruuthusebrug in de Nieuwstraat en op de hoek van de Smedenstraat met de Zevensterrenstraat is al zo'n raampje te zien. Dit pas ontdekte raampje is al sinds 1857 verborgen, toen een verdieping op het gebouw werd gezet. Vooral het feit dat aan de binnenkant ook de lavabonis met spitsboog bewaard is gebleven, is uitzonderlijk. De eigenares van het pand, dat niet beschermd is, wil het raampje alvast behouden. (BHT)