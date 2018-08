Goederentrein ramt bestelwagen in Dudzele: bestuurder slechts lichtgewond Siebe De Voogt

16 augustus 2018

15u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brugge Langs de Margaretha Van Oostenrijkstraat in Dudzele, een deelgemeente van Brugge, is deze namiddag een bestelwagen gegrepen door een goederentrein. De bestuurder van het voertuig raakte slechts lichtgewond.

Het ongeval gebeurde op een kleine overweg naar het bedrijf ICO, aan de rand van het havengebied. De bestuurder van de bestelwagen - van een verhuisfirma in Aalter - raakte lichtgewond. Hij werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De man had bijzonder veel geluk, want de trein reed aan trage snelheid op het moment van het ongeval en raakte hem ter hoogte van de laadruimte en niet ter hoogte van de bestuurderscabine.

Het goederenverkeer is plaatselijk onderbroken. Op het getroffen spoor rijden geen passagierstreinen.