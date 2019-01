Goed nieuws voor voetballers: Garrincha mag (nog even) blijven Bart Huysentruyt

26 januari 2019

13u11 0 Brugge Garrincha, het overdekte voetbalcentrum dat eind 2015 de deuren opende in de oude busstelplaats van De Lijn in Assebroek, mag daar nog even blijven. De huurovereenkomst is verlengd.

Een jaar geleden kregen de zaakvoerders te horen dat de huurovereenkomst die liep tot eind deze maand niet verlengd zou worden, omdat De Lijn andere plannen met de locatie heeft. “We zijn opgelucht dat we tot dit akkoord zijn kunnen komen”, zegt Philippe Ombregt van Garrincha. “Maar dit blijft een tijdelijke locatie. Wanneer De Lijn concrete plannen zou hebben, kan de huur op korte termijn stopgezet worden. We blijven dus zoeken naar een nieuwe plek.”

Een nieuwe locatie is er nog altijd niet. Ook het Brugse stadsbestuur heeft nog niet meteen een nieuwe plaats op het oog. “Een samenwerking waarbij we een voetbalcentrum kunnen uitbouwen op een bestaande sportsite is het ideale scenario”, zegt Ombregt. “We willen heel graag investeren, maar veel hangt af van de goodwill van het stadsbestuur. Voor de verkiezingen waren er gesprekken, hopelijk kunnen we die snel weer aanvatten.” Deze winter alleen al kregen ze 250 jeugdploegen over de vloer. “We hebben een groot en trouw cliënteel uitgebouwd. Dat willen we niet kwijt.”