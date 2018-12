Goed nieuws voor Kyano (13) één week na val van acht meter: “Bedankt voor alle steun” Tiener had ondertussen al contact met zijn vrienden via Facebook Mathias Mariën

28 december 2018

09u53 7 Brugge Goed nieuws voor Kyano Verbrugghe (13): één week na zijn zware val door het dak van een loods is de Brugse jongen opnieuw helemaal wakker. Sterker: hij krijgt nú al kinesitherapie en hoopt zo snel mogelijk naar een normale kamer te verhuizen. “Bedankt voor alle steun", laat Kyano weten vanop zijn ziekenhuisbed.

Na enkele bange dagen kan er opnieuw een glimlach af bij papa Birger Verbrugghe. De man ging de voorbije week door een hel nadat hij afgelopen zaterdag dat ene verschrikkelijke telefoontje kreeg dat geen enkele ouder ooit wil krijgen. “Kyano heeft een zwaar ongeval gehad en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is door een dak gevallen”, klonk het onheilspellend. In het ziekenhuis werden de ouders meteen met de neus op de feiten gedrukt. “Jullie zoon heeft 12 breuken in het gezicht, een klaplong, een gescheurde milt en een verbrijzelde pols. Zijn toestand is zorgwekkend”, vertelden de dokters. Dat de 13-jarige überhaupt nog leefde, was op zich nog een wonder. In principe is een val van dergelijke hoogte - Kyano viel zo’n acht meter naar beneden - bijna altijd dodelijk of is de impact op de hersenen té groot door de klap. In dit geval stond de jongen meteen na de val zélf nog recht toen de hulpdiensten arriveerden aan de Pathoekeweg, waar het ongeval gebeurde.

Gunstige evolutie

Vandaag, een kleine week later, ligt Kyano nog steeds op de intensive care van het AZ Sint-Jan. Toch gaat zijn toestand wonderbaarlijk vooruit. Vanop zijn ziekenhuisbed spreekt hij al enkele woorden naar zijn vrienden en kennissen. “Bedankt voor alle steun", laat Kyano optekenen, waarna hij zijn duim de lucht in steekt. “Praten gaat steeds beter”, bevestigt zijn papa. “Op eventuele blijvende letsels hebben de dokters nog geen zicht. Dat zal pas later bepaald worden. Zo is de kans op een infectie nog erg groot door een breuk in zijn middenoor waardoor de hersenen in contact kunnen komen met de buitenlucht.” Ondanks alles ziet de jonge tiener er relatief goed uit. Zijn gezicht is een stuk minder opgezwollen en ondertussen kon hij al voor het eerst iets van vaste voeding eten, al was dat maar een potje yoghurt. “Zijn toestand evolueert zeer gunstig en beter dan we ooit hadden durven dromen", zegt Birger. “Bezoek van vrienden mag hij nog niet ontvangen. Enkel zijn familie mag driemaal daags een halfuurtje binnen. Via Facebook heeft hij z’n dichtste vrienden wel al kort gehoord. Iedereen was blij om Kyano terug te horen.”

Naar huis?

De belangrijkste vraag waar Kyano zich momenteel zorgen over maakt, is wanneer hij terug naar huis mag. “Het werkt wat op zijn humeur dat hij daar elke dag moet stilliggen. Kyano heeft van nature geen zittend gat en is zich, gelukkig, ook al heel bewust van de tijd. Maar naar huis komen is momenteel nog geen optie”, glimlacht zijn papa. “Hij krijgt nu al kinesitherapie en de volgende stap zal zijn om naar een gewone ziekenhuiskamer te verhuizen. Dat zal voor hem al een grote opluchting zijn.” Vorig weekend maakte deze krant een afspraak met de ouders om binnen één jaar opnieuw af te spreken mét een fitte Kyano in de woonkamer. “Toen was dat nog een stille hoop en iets waar we enkel van konden dromen. Nu is de kans plots véél groter. het zou alvast fantastisch zijn”, besluit Birger.