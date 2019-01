Goed nieuws voor Brugse organisatoren: stadszaal boeken kan vanaf nu ook online Bart Huysentruyt

27 januari 2019

13u12 0 Brugge De Bruggeling kan sinds een paar dagen een stadszaal zonder technische ondersteuning zelf online boeken. Je kunt ook de beschikbaarheid van de zaal zien zonder de stadsdienst te contacteren. ”Zo gaat het een stukje vlugger voor de burger en heeft de zaalbeheerder wat minder werk”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Voor je een zaal kunt reserveren, moet je je eenmalig registreren. Met deze account kun je automatisch formulieren invullen en krijg je een handig overzicht van je voorbije bestellingen. De reservatie van een zaal gebeurt in blokken van maximum vier uren. Wie een zaal wil huren van 8 tot 20 uur moet dus drie bestellingen in zijn winkelmandje steken, namelijk van 8 tot 12 uur, van 12 tot 16 uur en van 16 tot 20 uur. Als je kiest voor een optie op een datum, dan blijft die vijftien dagen geldig. De verdere afhandeling van de aanvraag blijft onveranderd: je krijgt een bevestiging via mail, de factuur krijg je samen met deze bevestigingsbrief of wordt later toegestuurd en annulering gebeurt via een mailtje aan dienst.vergunningen@brugge.be.

Reserveren kan op www.brugge.be/zaal-van-stad-brugge-huren.