Godetia gaat op missie naar mijnenveld 24 juli 2018

Het commando- en logistieke steunschip A960 Godetia van de Belgische Marine is gisteren de haven van Zeebrugge uitgevaren voor een missie van de NAVO. De Godetia is de komende weken het vlaggenschip van de mijnenbestrijdingsvloot in de Baltische zee. Ze moeten een historisch mijnenveld voor de Noorse westkust ontmijnen. Hun opdracht loopt tot eind dit jaar. Het is niet de eerste keer dat België de vloot aanvoert. De leiding verloopt in een beurtrol. De laatste keer dat België het commando had was in 2012, toen ook met de Godetia. Fregatkapitein Peter Ramboer uit Torhout heeft het commando over de vloot. (BHT)