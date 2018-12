Gili en Jamie Allan op eerste Nacht van de Magie Bart Huysentruyt

19 december 2018

De kaartenverkoop voor de Nacht van de Magie op zaterdag 20 april 2019 in het Concertgebouw is begonnen. De show loodst de bezoeker naar de toekomst van het goochelen: die is snel, gevaarlijk en spannend. Soe Nsuki is gastvrouw van de avond. Blikvangers zijn mentalist Gili en Jamie Allan. Die laatste is een Brit die de bijnaam ‘iMagician’ heeft. Met digitale toepassingen bedenkt, ontwikkelt en voert hij de meest futuristische huzarenstukjes uit. Ook de Canadees Matt Johnson staat op de affiche. Met YouTube-fragmenten die tegen 40 miljoen hits aanleunen en bekeken in meer dan 60 landen, is hij een fenomeen die waanzinnige trucs brengt. Nog een topper is Patrick Pickart, bekend van Belgium’s Got Talent, net als het duo Kurt Demey en Stefan Paridaen. “De keuze voor Brugge is geen toeval”, zegt organisator Pieter De Wulf. “De stad verwelkomt sinds de middeleeuwen de meest fantastische goochelaars, eerst op de jaarmarkten en later op de Meifoor. Het spektakel vindt dan ook toepasselijk plaats op de eerste zaterdag van de Meifoor.” De show begint om 20 uur. Kaarten: www.denachtvandemagie.be.