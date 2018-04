Gifts At Home sluit deuren na 14 jaar WEGENWERKEN EN ONLINE CONCURRENTIE DOEN ZAAK DE DAS OM BART HUYSENTRUYT

26 april 2018

02u44 0 Brugge De geschenkenwinkel Gifts At Home op de Eiermarkt sluit eind volgende maand na 14 jaar de deuren. De bekende zaak ondervindt grote concurrentie van internetverkoop. "Maar ook de wegenwerken spelen een rol", zegt eigenaar Paul Marechal.

Kleurrijke handtassen, bedrukte koffietassen, horloges, juwelen of kerstversiering: Gifts At Home is al jarenlang een drukbezochte zaak op de hoek van de Eiermarkt en de Sint-Jakobsstraat in Brugge. De cadeauwinkel trekt zowel Bruggelingen als toeristen aan. Maar op 31 mei gaat de deur voorgoed dicht. De huurovereenkomst wordt niet verdergezet. "Heel jammer", vindt eigenaar Paul Marechal. "Ondanks de grote bekendheid van de zaak verkopen we steeds minder. Dat heeft verschillende oorzaken. Ik denk aan de aanslagen in Zaventem, waar het toerisme in Brugge onder geleden heeft. Ook de toegenomen internetverkoop doet ons geen goed. Daar hebben veel handelaars last van. Dan zijn er nog de vele wegenwerken in de centrumstraten. Dat effect heb ik gevoeld. We liggen in het verlengde van de Geldmuntstraat, die toch ruim een jaar onderbroken was. Maar we zijn lang niet alleen. Kijk naar de Steenstraat: er staan zeker zeven panden leeg. Dat is ongezien. Ook in de as Noordzandstraat-Geldmuntstraat staan meer dan tien panden leeg. Verder spelen ook de hoge huurprijzen een rol. Het is niet makkelijk om nog een handelszaak draaiende te houden."





Parkeerplan

De druppel, volgens Marechal, is het parkeerplan, waardoor Bruggelingen en mensen uit de rand van de stad hun wagen niet meer kwijt kunnen in het centrum.





"Erg ondernemersvriendelijk is die maatregel niet. Mensen staan graag dichtbij geparkeerd, maar dat lukt in deze buurt quasi niet. Ook de ondergrondse parking Biekorf staat vaak snel vol." En dus is Gifts At Home de zoveelste vaste waarde die uit het straatbeeld verdwijnt. In het recente verleden was dat ook al het geval voor onder meer Tuyttens, Funky Monkey en Just Be. Later dit jaar verdwijnt ook kledingzaak Yvoir in de Noordzandstraat. De geruchten dat Inno of zelfs handtassenmerk Delvaux Brugge verlaten, zouden dan weer niet kloppen. Overigens heeft eigenaar Paul Marechal ook goed nieuws. "Drie weken na de sluiting van Gifts At Home komt er een nieuw concept op deze locatie."