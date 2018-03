Gidsenbond klaagt: "Zelfs Mickey Mouse krijgt pasje in Brugge" 12 maart 2018

02u34 0 Brugge Mickey Mouse, Donald Trump en King Kong hebben van de stad Brugge een pasje gekregen om gidsbeurten te organiseren. Het pasje, met foto en handtekening van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), kan iedereen aanvragen op een speciale website. Maar blijkbaar is er helemaal geen controle. Sinds 1 januari zijn gidsen van de stad Brugge verplicht om zich te registreren.

"Bedoeling was om de cowboys en de zogenaamde free guides, die met vrije bijdragen werken, regels op te leggen", zegt Jo Berten, voorzitter van de Koninklijke Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen.





"Wij hebben zelf de proef op de som genomen. Registratie is eenvoudig en op geen enkel moment wordt de identiteit gecontroleerd." De stad Brugge deelde op die manier al 1.600 pasjes uit. "Toch zijn er maar 450 erkende gidsen en toeristenbegeleiders in Brugge die een driejarige opleiding hebben gevolgd", zegt Berten. "Het idee om het grote aantal gidsen onder controle te krijgen is goed, maar het huidige systeem slaat echt nergens op. We klagen dit al langer aan, maar blijkbaar is er geen interesse van de stad om bij te sturen." Volgens burgemeester Landuyt is het systeem helemaal niet fout. "Het maakt niet uit of je pasjes aanvraagt voor je buur of de president van de Verenigde Staten. Het enige wat telt, is wat er op het terrein gebeurt. Het reglement gaat over veel meer dan dat. Er zijn wel degelijk controles op wie gidst in Brugge. Die moeten hun pasje tonen en zich houden aan een strenger reglement. Geregistreerde gidsen moeten zich aan bepaalde regels houden. Op die manier hebben we het bijvoorbeeld verkregen dat de typische paraplu's met schreeuwerige kleuren verdwenen zijn." (BHT)