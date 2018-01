Gezochte hooligan geeft zichzelf aan bij politie na verspreiding camerabeelden 02u43 0 Brugge Na de oproep van de Brugse politie in het onderzoek rond de rellen na Club-Antwerp, zou zich één gezochte hooligan zelf hebben aangegeven. De man ontkent dat hij beschadigingen zou hebben aangebracht.

In samenspraak met het parket verspreidde de Brugse politie donderdag zélf beelden die een politiecamera in het Jan Breydelstadion draaide na afloop van de wedstrijd Club Brugge-Antwerp op 22 oktober. Ze tonen hoe een horde heethoofden in de Oost- tribune met obscene gebaren de Antwerp-supporters in het bezoekersvak uitdagen.





In het kader van het onderzoek naar inbreuken op de voetbalwet was de politie concreet op zoek naar drie heethoofden die in het filmpje in het rood omcirkeld werden.





Volgens onze informatie bood zich gisterenmorgen één van de gezochte hooligans zelf aan op het politiebureau om zijn verhaal te doen.





Hij zou toegegeven hebben dat hij die dag obscene gebaren maakte richting bezoekersvak, maar ontkent enige beschadiging in de omgeving van het stadion te hebben aangebracht.





Na verhoor mocht hij dan ook beschikken. "De oproep leverde heel wat nuttige tips op", zegt woordvoerster Lien Depoorter van de Brugse politie. "Of er zich iemand aangemeld heeft, kunnen we in het belang van het onderzoek niet bevestigen."





De politie benadrukt dat het onderzoek naar de rellen nog zeker niet afgerond is. Mensen kunnen eventuele informatie nog steeds sturen naar het mailadres: CluAnt@politiebrugge.be.