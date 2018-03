Gezocht: uitbater van bar tijdens Moods! 09 maart 2018

De stad Brugge gaat op zoek naar een uitbater voor de bar op de Burg tijdens de festivalavonden van Moods! en Benenwerk komende zomer. Daarnaast zijn er bij goed weer vier 'intieme' concerten op de binnenkoer van de Hallen, waarbij ook een bar is voorzien. De evenementen worden georganiseerd door de stad, samen met muziekcentrum Cactus en Stricto Tempo. Alle details zijn opgenomen in een bestek dat kan worden gedownload via www.brugge.be/uitbatingmoods2018 of opgevraagd bij cultuurbeleidscoördinator Steven Slos. Hij is ook de contactpersoon voor bijkomende vragen. Dossiers moeten worden ingediend uiterlijk 3 april om 10 uur. Info is te vinden bij Steven Slos op 050/44.30.01 of via mail op steven.slos@brugge.be (BHT)