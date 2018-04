Gezocht: naam voor nieuwe fiets- en wandelroute 24 april 2018

02u34 0 Brugge De fiets- en voetgangerstunnel onder de sporen en de brugjes over de vestinggrachten aan de Boeveriepoort in Brugge is geopend. Voor de nieuwe route kan je nog tot pinkstermaandag een naam voorstellen.

Aan het einde van de brugjes, op het kruispunt met de Hendrik Consciencelaan en de Boeveriestraat, is een verhoogd fietspad aangelegd. Fietsers die het kruispunt oversteken, hebben zo voorrang hebben op het autoverkeer. "De Boeveriebrugjes vormen de kers op de taart van een volledig vrijliggende fietsverbinding", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Dankzij de nieuwe fietsroute verlopen de verkeersstromen in de omgeving van het station kant Sint-Michiels op een vlotte en veilige manier. Het is geen overbodige luxe dat fietsers nu niet meer door dezelfde tunnel moeten als gemotoriseerd verkeer. Uit tellingen bleek namelijk dat tijdens de ochtendspits elk uur meer dan 900 fietsers door het viaduct reden." De stad zoekt nog steeds een naam voor de nieuwe route en vraagt daarvoor hulp van de inwoners. Suggesties kunnen gedaan worden op www.brugge.be/fietsersbrugzoektnaam of via een invulformulier dat in de lade bij de suggestiebox zit. Die staat bij het wandelpad op de vestingen: naast de aanloop naar de fietsersbruggen en dicht bij het kruispunt Hendrik Consciencelaan/Boeveriestraat. Naamvoorstellen zijn welkom tot pinkstermaandag 21 mei. (MMB)