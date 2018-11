Gezocht: granaathulzen om 193 saxofoons te maken ENIGE BOUWER VAN INSTRUMENT IN BELGIË DOET OPROEP GUDRUN STEEN

02u22 25 Brugge Karel Goetghebeur (39), de enige saxofoonbouwer van het land, broedt op een bijzonder idee. Hij zoekt 2.000 kilo granaathulzen om 193 exclusieve saxofoons rond oorlog en vrede mee te maken. Daarop zal een ets van onder meer de IJzertoren en Paxpoort staan. De toepasselijke naam: 'Sax for Pax'.

Het begon als een zot idee in 2014. "Het opschrift 'Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen', op het gebouw van de Verenigde Naties in New York, inspireerde me", zegt Karel, van oorsprong Oostendenaar, die in Brugge zijn bedrijf Adolphe Sax & Cie runt. "Met ploegscharen heb ik niets, met saxofoons heel veel. Vroeger bespeelde ik die, maar toen ik mijn rug brak, werd het instrument te zwaar. Dus besloot ik het maar te bouwen in plaats van erop te spelen. In januari 2015 werd ik ziek. De Mexicaanse griep had een dubbele longontsteking veroorzaakt. Een jaar lang kon ik niet werken. In de zomer van 2016 viel ik dan ook nog met mijn motor over een olievlek. Maar vandaag staan we opnieuw stevig op onze benen, met het idee om uit hulzen van granaten 193 saxofoons te maken. Daarvoor heb ik 2.000 kilo hulzen nodig. Van half december start ik daarvoor een nationale inzamelactie. Onder andere in de IJzertoren zal een inzamelpunt zijn. Die hulzen gaan naar een Nederlands bedrijf en uiteindelijk zal ik de bijzondere instrumenten bouwen in Brugge."





En dan de hamvraag: waarom granaathulzen? "Die zijn gemaakt van messing, het basismateriaal voor saxofoons", verklaart Karel Goetghebeur. "Op elk instrument komt een gravure met de IJzertoren en Paxpoort, een impressie van Tyne Cot Cemetery in Passendale, en een Britse soldaat bij het graf van een kameraad en de Dodengang. Op de zijkant komt een afbeelding van de Menenpoort in Ieper. De toetsen zullen gemaakt zijn van het hout van een kolf van een Lee Enfield, het geweer van de Britse strijdkrachten tijdens WOI. Op de hals van de sax breng ik een schildje aan met aarde van de loopgraven. Tot slot laat ik een speciale poppy ontwerpen die tot leven komt dankzij een applicatie."





Last Post

"Vanaf 7 februari 2019, de dag waarop de beroemde Belgische saxofoonbouwer Adolphe Sax is overleden, zullen geïnteresseerden een instrument kunnen reserveren. De vermoedelijke kostprijs zal 5.000 euro zijn. Het zou fantastisch zijn als op 11 november volgend jaar vier twaalfjarigen op die unieke saxofoons The Last Post zouden kunnen blazen onder de Menenpoort. Drie instrumenten zal ik laten veilen voor het goede doel, waaronder dierenpark en -opvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren", aldus Karel Goetghebeur.





Info: www.saxforpax.be.