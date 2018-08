Gezocht: 1.300 West-Vlamingen voor langste toost 08 augustus 2018

De zoektocht naar minstens 1.300 (West-)Vlamingen voor de langste toost is begonnen. Op zaterdag 8 september om 14 uur moeten zij in een lange rij klinken om het wereldrecord te verbreken. "Vorig jaar konden we maar 345 mensen verwelkomen in Damme", zegt voorzitter Marc Vandepitte van vzw Brugse Autonome Proevers (BAB), die het initiatief neemt. "Toen ging de opbrengst naar de ouders van Maithili. We hoopten dat ze er dit jaar veel beter aan toe zou zijn. Dit keer proosten we op de gezondheid en denken we aan het meisje." De locatie is de Kruisvest aan de Sint-Jansmolen, waar mensen om 13 uur verzamelen. De organisatie roept op om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven. Ook groepen en verenigingen zijn welkom. "We zijn West-Vlamingen, echte bourgondiërs. Nu staat het record van 1.233 toosters nog op naam van het dorp Anadia in Portugal. Dat kunnen wij beter." In Heule werd in juli ook een wereldrecordpoging ondernomen, waarbij 1.273 mensen bijeenkwamen om te klinken, maar de poging bleek niet rechtsgeldig.





Deelnemen kost vijf euro, maar daarvoor krijg je wel een proefglas en drie consumpties cadeau. Er is ook een aandenken voor iedereen als het record verbroken wordt. Er zijn drie drankstands, verschillende waterbars en twee foodtrucks.





Randanimatie moet de deelnemers ter plaatse houden. Voorverkoop via In & Uit Brugge en meer info op www.babvzw.be.





(BHT)